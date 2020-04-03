Дата возобновления чемпионата Англии будет перенесена

Приостановка чемпионата Англии по футболу из-за пандемии коронавируса продлится дольше, чем предполагалось. Об этом пишет BBC Sport.



Все 20 участников Премьер-лиги проведут видеовстречу, на которой обсудят перенос возможного начала продолжения сезона. В клубах признают, что нет никаких надежд на то, что матчи будут сыграны сразу же после нынешнего крайнего срока 30 апреля.



Премьер-лига может перенести дату на май или пойти вслед за чемпионатами Испании и Франции, которые приостановили свои розыгрыши на неопределенный срок.



Английская премьер-лига была приостановлена 13 марта из-за ситуации с коронавирусом. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля. Ожидается, что новая предполагаемая дата возобновления чемпионата Англии будет объявлена на следующей неделе.

