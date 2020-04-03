Нарушивших самоизоляцию дважды будут принудительно отправлять в обсерватор – Кабмин

Кабинет министров Украины постановил, что обязательной госпитализации в обсерваторы, которые определяются областными, Киевской городской государственными администрациями, подлежат лица, которые не могут соблюдать требования самоизоляции, а также те, кто дважды нарушил условия самоизоляции.



Соответствующие изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" правительство утвердила 2 апреля.



Кроме того, обязательной обсервации подлежат лица, имевшие контакт с больными или имеющие признаки инфицирования COVID-19 и отказывающиеся от медицинского обследования по направлению лечащего врача. Детей до 12 лет будут госпитализировать вместе с одним из родителей.



Срок обсервации составляет 14 дней.

