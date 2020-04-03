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- Кличко: в Киеве 400 пациентов с пневмонией, не все случаи являются следствием коронавируса
Кличко: в Киеве 400 пациентов с пневмонией, не все случаи являются следствием коронавируса
Образцы для тестирования на COVID-19 отобраны у 400 пациентов с пневмонией в столице, не все случаи заболевания воспалением легких являются осложнением, вызванным коронавирусом, заявляет мэр Киева Виталий Клчико.
В ходе онлайн-брифинга в пятницу городской голова столицы напомнил, что в Киеве начато тестирование на COVID-19 всех пациентов с диагнозом «воспаление легких».
«Тесты, которые определяют наличие коронавируса, есть…. В больницах города с диагнозом «пневмония» сегодня находится почти 400 больных, у всех этих пациентов уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса», - сказал Кличко.
При этом мэр подчеркнул: «Как отмечают врачи, не все случаи пневмонии – это последствия осложнений коронавируса».
По словам столичного мэра, ежегодно пневмонией в мире болеют 450 млн человек, что составляет 7% от всего населения планеты, от пневмонии умирает около 4 млн человек в год.
«При первых признаках подозрения на воспаление легких сразу обращайтесь к врачу», - добавил Кличко.