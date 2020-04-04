На выходных погода в Украине почти не изменится

В субботу, 4 апреля, в Украине ожидается погода без осадков, лишь днем на крайнем западе страны небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в юго-восточных областях 12-17°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,9 градусов тепла в 1990 году, самая низкая ночью - 6,4 градусов мороза в 1931 году.



В воскресенье, 5 апреля, в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, в южной части местами 1-5° тепла; днём 8-13°, на юге страны и Закарпатье до 17°.



В Киеве – также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

