Минцифры начало тестировать в "Дии" ID и загранпаспорта

Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать в мобильном приложении "Дия" ID-карточки и биометрические заграничные паспорта, сообщил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Уходят в бета-тестирование загранпаспорта и ID в "Дии"! Ура! Скоро у каждого из вас. Все скоро закончится, и будем ездить, и летать без пластика", - написал он на своей странице в Facebook в четверг вечером.



При этом в комментариях к своему посту он отметил, что в настоящее время ID-карточки и загранпаспорта тестируют 14 тыс. людей. Доступными всем они будут, по его мнению, через неделю-две.



Как сообщалось, веб-портал электронных услуг "Дия" 2 апреля закончил фазу тестирования.



Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "Государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Портал "Дия" призван упростить и ускорить взаимодействие человека с государством.

