Эвакуация украинцев из-за границы будет зависеть от способности обеспечить обсервацию - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что за рубежом более 8,5 тыс. украинцев просят о немедленной эвакуации.



Об этом он сказал на брифинге во время видеоконференции.



Глава МИД заявил, что за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины обратились 13 тыс. 787 украинцев. Вместе с тем он отметил, что за рубежом украинцев гораздо больше и украинские дипломаты всегда открыты и готовы реагировать на их потребности в пределах возможностей.



«Из этих 13 тыс. 787 граждан 8 тыс. 538 настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее, то есть реальная цифра людей, нуждающихся в эвакуации, сейчас 8 тыс. 538 человек», - отметил Кулеба.



Речь идет об украинцах в разных уголках мира.



Также он выразил убеждение, что для примера в Польше есть больше людей, желающих вернуться в Украину, тех, кто реально зарегистрировался в системе «Защита».



«Но здесь речь идет о тех украинцах, которые всегда обходились без всякого контакта с органами власти и с украинским посольством для того, чтобы отправляться в Польшу в поиске работы», - сказал Кулеба.



Он добавил, что с гражданами проводится разъяснительная работа, что по возвращении в Украину они должны пройти обсервацию.



«Главная задача, которую мы сейчас должны выполнить, - это обеспечить безопасность и здоровье украинцев», - отметил министр.



Кулеба сказал, что, по имеющимся данным, у 140 украинцев, которые временно застряли за рубежом, есть проблемы с постоянным жильем.



«Мы пытаемся им максимально помогать. У нас есть случаи, когда удается благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или с церковью решать вопросы проживания», - отметил глава МИД.



Он привел пример случая в Испании, где благодаря взаимодействию с церковью удалось разместить группу украинцев на территории монастыря. Отдельно Посольство в Аргентине смогло разместить 10 украинцев на базе отдыха, чтобы они жили в достойных условиях, пока не появится возможность вернуться домой.



Также глава МИД рассказал, что организация будущих рейсов для возвращения в Украину будет привязана к способности Украины обеспечить обсервацию тех граждан, которые возвращаются.

