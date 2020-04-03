В Одесской области 4 новых случая Covid-19

Четыре новых случая коронавирусного заболевания Covid-19 подтвердил лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины в Одессе за минувшие сутки, сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.



"Диагноз подтвержден у жительницы села Усатово 1986г.р., двух жителей Подольска, мужчины и женщины 1981г.р. и 1966г.р. соответственно, и жителя Одессы 1966 г.р. По словам пациентов, только один из них приехал из страны ЕС. Сейчас они получают медицинскую помощь в больнице. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести", - написал Куцый на своей странице в Facebook в пятницу.



На данный момент, по его словам, в Одесской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания Covid-19.



Как сообщалось, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 138 новых случаев.

