В Житомирской области подтверждены еще три новых случая COVID-19

В Житомирской области зафиксированы еще три новых случая инфицирования коронавирусом у жителей Коростеня и Житомира, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.



"Сегодня, 3 апреля, в вирусологические лаборатории Житомирского областного центра обнаружили еще три новых случая заболевания коронавирусом в Житомирской области", - сказано в сообщении.



Так, согласно данным областного лабораторного центра, путем ПЦР-диагностики подтвердили COVID-19 у трех жителей области из г.Коростеня и г.Житомира.



"Сегодня обнаружили три положительные случаи заболевания коронавирусом у двух жителей Коростеня и в 79-летней жительницы Житомира, которая недавно вернулась из Испании", - рассказал глава ОГА Виталий Бунечко в прямом эфире телеканала "СК-1".



По состоянию на 16:00 3 апреля в Житомирской области - 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

