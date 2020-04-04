Минфин хочет закрыть "дыры" бюджета траншами МВФ

Украина в переговорах с Международным валютным фондом согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире канала Украина24.

По его словам, для получения транша от МВФ необходимо проголосовать закон о банках во втором чтении, а также внести изменения в бюджет для борьбы с коронавирусом.



"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до 5 млрд долларов в бюджет. Это мы уже зафиксировали", - подчеркнул Марченко.



Он также добавил, что Кабинет министров согласовал с МВФ размеры дефицита бюджета-2020. Дефицит частично будет перекрыт траншами.



Отметим, что ранее власти обещали не закрывать "дыры" бюджета займами.



Напомним, в марте Госбюджет недополучил более 10% доходов. Статистика марта значительно хуже, чем была в декабре, но намного лучше, чем была в январе.

