Врачи советуют отказаться от контактных линз на фоне коронавируса

Дело в том, что линзы повышают риск заражения. Комментирует заведующий клиникой офтальмологии Пироговского центра, профессор Ринат Файзрахманов: "Если нет возможности носить очки, необходимо тщательно мыть руки, непосредственно перед тем, как вы будете надевать или заменять линзы, а также соблюдать гигиену контейнера для многоразовых линз - почаще промывайте контейнер содовым раствором и высушивайте. При недомогании, появлении первых симптомов простуды или гриппа от ношения линз надо отказаться.



В специальной литературе уже достаточно подтверждений тому, что новый 2019-nCoV может передаваться через слизистую глаз. Поэтому тем, кто находится в непосредственном контакте с больными, в первую очередь медикам, следует носить защитные очки". Притом, заражение возможно не только после контакта с инфицированным, но и с предметами обихода, которыми тот пользовался.



Как отмечают врачи, следы коронавируса находили в слезной жидкости пациентов с признаками конъюнктивита и подтвержденным COVID-19. У таких пациентов концентрация вируса в слезной жидкости достаточна для его распространения во вне.

