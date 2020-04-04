Закон о рынке земли могут заблокировать через суд

В окружной админсуда Киева поступило заявление об обеспечении иска, в котором истец просит суд запретить главе парламента и любому из отдельных депутатов или работников аппарата Верховной Рады подписывать закон о рынке земли, направлять его на подпись президенту и официально публиковать. Об этом сообщается в пятницу, 3 апреля, на сайте судебной власти.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.



Отметим, что такие действия блокируют вступление в силу закона, ведь без подписи спикера, закон невозможно передать на утверждение президенту.



Напомним, что в ночь на 31 марта депутаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Голоса" и группы "Доверие" приняли во втором чтении законопроект о продаже земли.



Также сообщалось, что нардепы внесли уже 12 постановлений об отмене закона о рынке земли.



