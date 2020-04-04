В Кремле сожалеют, что Киев не выполняет ряд соглашений по Донбассу

Киев не выполняет определенные договоренности по Донбассу, эта история не новая, можно только выразить сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Журналисты, задавая Пескову вопросы, напомнили о релизе МИД РФ о том, что Украина отказалась от консультативного совета, который парафировали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и зампред правительства РФ Дмитрий Козак, "не без подсказки извне", и спросили, как это может повлиять на процесс урегулирования и кто извне давит по этому вопросу на украинскую сторону.



"Ну, слушайте, это не нам решать. Собственно, в данном случае собеседником в рамках контактной группы, собеседником Козака являются не третьи стороны, а именно его визави со стороны Киева. Остальное не нам решать. Но есть определенные договоренности, которые не выполняются", - сказал Песков.



"Это история не новая, здесь можно только выразить сожаление, несмотря на все наличие, так сказать, отягчающих обстоятельств в виде общего кризиса, связанного с коронавирусом, в котором мы все находимся", - добавил представитель Кремля.

