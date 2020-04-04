Потери урожая фруктов и ягод от апрельских заморозков составят до 80%

Из-за низких температур на этой неделе, урожай плодовых и ягодных культур может снизиться более чем на половину. Такими данными поделилась директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева, передает "Интерфакс-Украина".

Так, абрикос, персик, черешня и некоторые сорта сливы зацвели раньше обычного из-за высокой температуры в марте, однако в конце месяца в страну пришли ночные заморозки, которые пагубно повлияли на цветение этих культур.



"Кроме того, холодная погода во время цветения препятствовала опылению садов пчелами, от чего в значительной степени зависит хороший урожай косточковых культур и их качество", - сказала Зверева.



Урожай ягод также пострадает от низких температур. Так, на этой неделе УПОА стало известно о серьезном ущербе для производителей голубики. Так, согласно данным ассоциации, наиболее пострадала голубика сорта "Чендлер", потери потенциального урожая которой в некоторых регионах оценивают более чем в 50%.



"Потери по косточковым культурам могут достичь 80% от потенциального урожая, по ягодным - 50%", - добавила Зверева.

