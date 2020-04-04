ВБ готов выделить Украине $135 млн. на усовершенствование медуслуг на местах

Всемирный банк (ВБ) готов выделить Украине $135 млн на усовершенствование медуслуг на местах, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с и.о. директора ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алексом Кремером в пятницу.



"Говорили, в частности, о совместном проекте ВБ и МОЗ "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Взирая на распространение COVID-19, наши партнеры готовы выделить Украине дополнительные $135 млн на усовершенствование медуслуг на местах", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.



Он также уточнил, что эти средства будут направлены на закупку медоборудования, реконструкцию абмулаторий семейной медицины и внедрения в регионах медреформы.

