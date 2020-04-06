Встречу ОПЕК по ограничению добычи нефти перенесли

Встречу нефтедобывающих стран, входящих в ОПЕК, по вопросу возможного сокращения добычи нефти перенесли с 6 апреля на 9-е, пишет .

Отмечается, что из-за этого Саудовская Аравия отложила публикацию официальных цен продажи нефти (OSP) на май до 10 апреля.

"Это беспрецедентная мера, которую Aramco ранее не принимала. Майская OSP будет зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+. Мы делаем все возможное, чтобы сделать это (совещание) успешным", - сказал саудовский источник.

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco обычно выпускает свои OSP до 5-го числа каждого месяца, определяя тенденцию на иранские, кувейтские и иракские цены и влияя на более чем 12 млн баррелей нефти в день, которые направляются в Азию.

По словам источника, встреча ОПЕК+ перенесена, "чтобы дать больше времени и привлечь всех производителей, включая ОПЕК+ и других". Он также отметил, что Эр-Рияд хочет избежать повторения итогов мартовской встречи, на которой переговоры по нефти провалились из-за отказа России сократить добычу.