В Украине за сутки от коронавируса умерли шесть человек

Среди умерших от коронавируса за минувшие сутки большинство - пожилые люди с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За прошедшие сутки у нас 68 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Всего было рассмотрено 373 подозрения на коронавирусную болезнь. Выздоровели за прошедший день три человека, умерло - шесть человек... Вчера умер мужчина 71 год, мужчина 60-ти лет с сердечно-сосудистым заболеванием, женщина 84 года с сопутствующей патологией, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистым заболеванием", - сказал Ляшко.