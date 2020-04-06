В РФ за сутки почти тысяча инфицированных COVID-19

За сутки в России число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло на 954 - до 6 343 человека, сообщает в понедельник, 6 апреля, оперативный штаб.

При этом 406 человек уже выздоровели, а 47 - умерли.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 6 343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах. За сутки выписан с выздоровлением 51 человек. Выздоровевших за весь период - 406. За сутки умерло два пациента в Московской области и Республике Коми. За весь период по России - 47", - говорится в сообщении.