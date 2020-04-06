В Киеве за сутки 22 случая коронавируса

За сутки в Киеве коронавирус выявили у 22 человек, сообщил в понедельник, 6 апреля, мэр столицы Виталий Кличко.



"За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели на коронавирус. Сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года, 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе – 2 медика", - сказал Кличко.



По его словам, также заболел 8-летний мальчик.



Он уточнил, что 9 пациентов лечатся в стационаре, а 13 – находятся на домашнем лечении.



Всего в столице уже 267 подтвержденных случаев коронавируса.

