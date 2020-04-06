Ляшко рассказал, с какой скоростью распространяется COVID-19 в Украине

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, за последние 12 дней средний прирост больных в день составлял 27%. Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .



"Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост в 7%", - сказал Ляшко.



В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки умерли шесть инфицированных коронавирусом, большинство из них - пожилые люди с хроническими заболеваниями.

