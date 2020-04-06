В Киеве не будут отключать лифты - Кличко

В столице не намерены отключать лифты в многоэтажных домах на период карантина, связанного с распространением коронавируса, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.



"Городская власть не отключает лифты, мы не собираемся этого делать", - заявил Кличко в ходе онлайн-брифинга в понедельник.



Он отметил, что коммунальные управляющие компании согласно графику обрабатывают лифтовые кабины в домах дезинфицирующими средствами.



"Если лифт в вашем доме не работает, это не значит, что его отключили коммунальные службы, а означает, что имеется неисправность, и ее устраняют", - добавил Кличко.

