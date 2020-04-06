Украинцам рассказали, что делать при подозрении на коронавирус

Главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как действовать в случае подозрения на коронавирус, о чем стало известно с онлайн-брифинга.



"Если у вас есть определенные симптомы, которые свидетельствуют о возможности коронавирусной болезни, вы должны позвонить к своему семейному врачу. Только врач может поставить диагноз и принять решение относительно дальнейших действий пациента ", - заявил замминистра.



По его словам, если у больного нет семейного врача, нужно звонить по номеру 103.



Ляшко отметил, что в большинстве случаев врач звонит в мобильной бригады, и направляет ее для забора образцов и их дальнейшей диагностики на установление COVID.



"Если у человека нет подписанной декларации с семейным врачом, но есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусом, он должен позвонить в скорую помощь по номеру 103.



Там диспетчер подскажет, что делать дальше или направит к вам мобильную бригаду.



После того как отбираются образцы, принимается клиническое решение - больного госпитализируют в стационар, или человек продолжает лечение дома под наблюдением врача ", - сказал санитарный врач.



В Минздраве призвали не заниматься самолечением, поскольку это может привести к осложнениям и дальнейшей смерти.



Также замминистра сообщил, что в Минздраве будет работать отдельная горячая линия, куда можно будет сообщить случаи отказа от тестирования медицинским работником.

