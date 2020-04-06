Зеленский высказался о "пленках Ермака"

Президент Владимир Зеленский заявил, что члены его команды не торгуют должностями. Таким образом он прокомментировал скандал с "пленками Ермака" во время встречи с фракцией Слуга народа. Об этом рассказал председатель партии Александр Корниенко в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 6 апреля.



"Президент сделал очень правильный акцент: он и вся наша команда – честные и ничем таким мы не занимаемся, и сама постановка вопроса, что мы должны в чем-то оправдываться – она несправедливая. Очевидно, что никаких неприкасаемых нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации – того пусть и сажают, если есть за что. Позиция фракции и партии полностью совпадает с этим", - сказал Корниенко.



По его словам, руководитель Офиса президента Андрей Ермак аргументировано объяснил, что он не имеет отношения к тому, что было записано на пленках.



"Раскрыл некоторые подробности личной истории – не считаю, что это необходимо публично раскрывать", - отметил Корниенко.



Он также рассказал, что на встрече говорили о том, что силовикам никаких указаний не делали, "и шесть человек от СБУ на вручении повестки Гео Леросу – это эксцесс исполнителя".



В то же время председатель партии отметил, что вся эта история повлияет на фракцию.



Сейчас он ждет, чтобы это дело перешло "в плоскость расследования": чтобы правоохранители "серьезно включились", а все фигуранты ходили на допросы и давали показания.



Говоря о самом члене Слуги народа Гео Леросе, который опубликовал скандальные пленки с братом Ермака, Корниенко отметил, что ему не все посты нардепа нравятся как человеку и его однопартийцу, потому что "там есть уже и личные нападки на Андрея Ермака".



Вместе с тем на вопрос, действует ли Лерос самостоятельно, председатель СН выразил мнение, что "каждый политик... так или иначе самостоятельный, как минимум, в выборе своих политических партнеров и источников информации".



Корниенко подытожил, что у Лероса был выбор: тихо отнести записи правоохранителям или сделать это публично.



Напомним, что 29 марта нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермака обсуждает вопросы назначения на государственные должности.



Сам Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР по распространенному Леросом видео.

