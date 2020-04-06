Зеленский заявил, что карантин дает результаты

Благодаря карантину в Украине уменьшилось количество новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Зеленський на селекторном совещании, сообщает пресс-служба ОП в понедельник, 6 апреля. Как известно, за минувшие сутки в Украине выявили 68 новых заболевших, всего в стране 1319 зафиксированных случаев коронавируса.



"Уменьшение количества заболевших коронавирус - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", - заявил Зеленский.



По словам секретаря Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилла Тимошенко, с началом тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете. Несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.



"Украина сейчас производит почти 900 000 масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.



В ответ Зеленский поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью госструктур закупить столько масок, сколько им нужно.



Дополнительно президент обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.



Национальная полиция отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%.

