Австрия планирует поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни

Австрия с середины апреля планирует начать поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни, в частности разрешить работу магазинов, сообщил канцлер Себастьян Курц, которого цитирует телеканал ORF.



По словам Курца, Австрия раньше других приняла ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.



"Но только если все и дальше будут последовательно придерживаться мер", - сказал политик.



По его словам, меры будут действовать пока до конца апреля. С 14 апреля начнут открывать магазины площадью до 400 квадратных метров, С 1 мая - все остальные. Гостиницы и рестораны также планируется начать открывать в середине мая.

