Зеленский: ни одна больница сейчас не может быть закрыта

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский заявил, что останавливать финансирование больниц нельзя.



"К нам приходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование", - сказал Зеленский.

