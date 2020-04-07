Западные врачи исключили передачу коронавируса через еду

Коронавирусная инфекция не передается через пищу. Об этом заявило Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA), передает УНН.



"В настоящее время нет никаких доказательств того, что коронавирус может передаваться через пищевые продукты", - заявили в EFSA, добавив, что вирус распространяется от человека к человеку, в основном через респираторные капли, выделяемые при чихании, кашле или выдохе.



Такого же мнения эксперты Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).



Американские эксперты считают, что вероятность заразиться вирусом через покупки в продуктовых магазинах слишком мала.



"В отличие от пищевых желудочно-кишечных вирусов, таких как норовирус и гепатит А, которые часто заражают людей через пищу, SARS-CoV-2 является вирусом, вызывающим респираторные заболевания. Нет никаких подтверждений тому, что пищевое воздействие вируса является одним из путей передачи", – говорится в сообщении FDA.



Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по соблюдению правил гигиены при обработке и приготовлении пищи, такие как мытье рук, тщательное приготовление мяса и предотвращение возможного перекрестного загрязнения между приготовленной и сырой пищей.

