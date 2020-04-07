В Евросоюзе заявили, что санкции против РФ не мешают ей бороться с коронавирусом

В Европейском Союзе заявили, что санкции против Российской Федерации не мешают ей бороться с коронавирусом, и таким образом поставлять гуманитарную помощь для противодействия распространению инфекции.



Об этом в Брюсселе во время онлайн-брифинга для журналистов заявил спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано.



«Говоря более конкретно о России: направленные против российских компаний и лиц санкции связаны с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, следовательно, эти санкции применены из-за действий, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это означает, что эти санкции не мешают России бороться со вспышкой коронавируса», - подчеркнул Стано, прокомментировав письмо депутатов Европейского парламента для руководства Еврокомиссии, в котором содержится просьба не отменять санкции против России в связи с пандемией коронавируса.



«Мы получили это письмо, и ответ будет отправлен по привычным каналам. Только напомню, что в прошлую пятницу высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель выступил с декларацией от имени ЕС, в которой отмечалось, что санкции не должны мешать доставке первоочередного оборудования и продовольствия, которые необходимы для борьбы с коронавирусом и ограничения его распространения во всем мире», - заявил Стано.



Спикер добавил, что в целом санкционный режим ООН и ЕС предусматривает исключения гуманитарного характера.

