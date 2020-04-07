На Филиппинах полиция застрелила мужчину, нарушившего карантин

Полиция Филиппин застрелила мужчину, который начал вести себя агрессивно после просьбы надеть медицинскую маску из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.



Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Сообщается, что 63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии, и после замечаний со стороны медицинских сотрудников придерживаться карантинных ограничений, напал на врачей и полицейских.



"Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", - рассказали в полиции Филиппин.



По мере обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай в стране, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.

