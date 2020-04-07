Всемирный банк выделит $160 млрд для противодействия коронавирусу

Всемирный банк объявил о запуске новой программы поддержки, в рамках которой бедным странам мира выделят $160 млрд, чтобы они могли противодействовать COVID-19. Об этом сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпес.



"Мировой банк прибегает к широким действиям для того, чтобы противодействовать распространению COVID-19, и мы уже имеем операции по поддержанию системы здравоохранения в 65 странах мира", - отметил он.



Новая программа Всемирного банка будет действовать в течение 15 месяцев. Это означает, что в течение этого времени бедные страны мира смогут получить финансовую помощь для противодействия коронавирусу.



Кроме противодействия вирусу, экономическая помощь Всемирного банка будет направляться на борьбу с последствиями экономического кризиса, в поддержку бизнеса и защиту уязвимых слоев населения.

