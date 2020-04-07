Нардеп подал в суд на решение Кабмина о введении карантинных мер

Народный депутат Украины фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабинета министров Украины о введении ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса.



"Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем постановлении №211 (о борьбе с коронавирусом)", - написал Гончаренко в своем Телеграм-канале в понедельник



По его словам, это решение идет вразрез Конституции Украины и Кабмин не уполномочен принимать подобные постановления. "Правительство своим постановлением нарушает ряд прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Украины: право на предпринимательскую деятельность, право на мирные собрания, право на труд, право на свободу передвижения", - написал нардеп.



Парламентарий подчеркивает, что ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения. "Суд должен оставить действие данного акта. И если Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ) или Шмыгаль (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – ИФ) видят необходимость в том, чтобы ввести чрезвычайное положение в стране - то собирайте Раду и голосуйте. В этой стране еще есть Конституция и закон. И они должны соблюдаться", - подчеркнул Гончаренко.



Согласно тексту заявления, нардеп также оспаривает постановление Кабмина от 2 апреля №255 об усилении ограничительных мер в период карантина.



Как сообщалось, Кабмин принял постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" 11 марта. Впоследствии в него вносились многочисленные изменения.

