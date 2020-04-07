В Британии уточнили информацию о состоянии Бориса Джонсона

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону понадобится искусственная вентиляция легких "являются дезинформацией". Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя премьера в понедельник, 6 апреля.



"Правительство тесным образом работает с операторами социальных сетей, чтобы останавливать распространение дезинформации и фальшивых слухов", – говорится в сообщении.



Он также сообщил, что у Джонсона сохраняются стойкие симптомы заболевания, вызываемого новым коронавирусом, он остается в больнице, откуда руководит работой правительства.



Ранее официальная формулировка заключалась в том, что у премьер-министра наблюдаются "слабо выраженные симптомы заболевания".



В свою очередь сам Джонсон написал в Twitter, что он находится в больнице для проведения ряда обычных проверок его состояния здоровья.



"Вечером по совету моего врача я прибыл в больницу для нескольких стандартных анализов, так как у меня до сих пор есть симптомы коронавируса. Нахожусь в хорошем настроении и поддерживаю связь с моей командой, с которой мы вместе работаем для борьбы с этим вирусом", – сообщил британский премьер.

