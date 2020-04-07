Китайские медики описали типичную жертву коронавируса

Китайские медики описали типичную жертву коронавируса

Китайские медики считают, что самой незащищенной группой пациентов при коронавирусе являются мужчины старше 50 лет, которые страдают хроническими заболеваниями. Об этом говорится в отчете китайских медиков, опубликованном в ATS Journals.

Авторы исследования заявили, что большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции пришлось на долю пациентов мужского пола старше 50 лет, страдающих неинфекционными хроническими заболеваниями.

"Это находящиеся в зоне риска граждане с гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом", - говорится в заявлении специалистов.

Выводы были сделаны на основе медицинских записей 85 пациентов, находящихся на лечении и умерших в двух больницах в китайском Ухане в период с 9 января по 15 февраля. Средний возраст пациентов составил 65,8 года, на мужчин пришлось 72,9 процента от числа всех инфицированных.

Отмечается, что наиболее типичными симптомами у жертв коронавируса были лихорадка, одышка и усталость.

Из медицинских записей больных следует, что гипертония, ишемическая болезнь сердца и диабет являлись наиболее часто встречающимися сопутствующими заболеваниями. Более 80 процентов пациентов при поступлении имели очень низкий уровень клеток эозинофилов, количество которых сокращается при острых респираторных заболеваниях.

Осложнения выражались в дыхательной недостаточности, сердечной аритмии, остром респираторном дистресс-синдроме, шоке. Большая часть больных получала антибиотики, противовирусные препараты и глюкокортикоиды.