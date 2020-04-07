Китайские медики описали типичную жертву коронавируса

Китайские медики считают, что самой незащищенной группой пациентов при коронавирусе являются мужчины старше 50 лет, которые страдают хроническими заболеваниями. Об этом говорится в отчете китайских медиков, опубликованном в ATS Journals.



Авторы исследования заявили, что большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции пришлось на долю пациентов мужского пола старше 50 лет, страдающих неинфекционными хроническими заболеваниями.



"Это находящиеся в зоне риска граждане с гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом", - говорится в заявлении специалистов.



Выводы были сделаны на основе медицинских записей 85 пациентов, находящихся на лечении и умерших в двух больницах в китайском Ухане в период с 9 января по 15 февраля. Средний возраст пациентов составил 65,8 года, на мужчин пришлось 72,9 процента от числа всех инфицированных.



Отмечается, что наиболее типичными симптомами у жертв коронавируса были лихорадка, одышка и усталость.



Из медицинских записей больных следует, что гипертония, ишемическая болезнь сердца и диабет являлись наиболее часто встречающимися сопутствующими заболеваниями. Более 80 процентов пациентов при поступлении имели очень низкий уровень клеток эозинофилов, количество которых сокращается при острых респираторных заболеваниях.



Осложнения выражались в дыхательной недостаточности, сердечной аритмии, остром респираторном дистресс-синдроме, шоке. Большая часть больных получала антибиотики, противовирусные препараты и глюкокортикоиды.

