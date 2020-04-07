Украинцы за месяц вывели из банков 2,75 млрд гривен

В течение марта объем средств украинцев на гривневых счетах в банках снизился всего лишь на 0,8%, или на 2,752 млрд гривен. Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ на своей странице в Facebookв понедельник, 6 апреля.



Так, сразу после введения карантина, в Нацбанке фиксировали незначительный ажиотаж – население снимало деньги с банковских счетов. В течение 2-24 марта с банков сняли всего 2% гривневых вкладов и 0,2% вкладов в иностранной валюте – $19 млн.



"Как показывает оперативный мониторинг Национального банка, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние семь дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+ 1,2%)", – говорится в сообщении.



Также указано, что сейчас ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов.



"В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств в национальной валюте составило 1,44%, а в иностранной валюте – 3,11%", – напомнили в НБУ.

