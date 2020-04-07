В Испании коронавирусом заразились более 19 тысяч медиков

В Испании число зараженных коронавирусом COVID-19 медицинских работников составило 19 400.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя координационного центра по контролю чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Испании Мария Хосе Сьерра.



«Около 19 400 испанских медицинских работников, включая врачей и медсестер, были заражены новым коронавирусом», - говорится в сообщении.



Это означает, что медицинские работники составляют почти 15% от общего количества больных в Испании.



В настоящее время страна находится на втором после США месте по количеству больных на коронавирус COVID-19.



По данным сайта Worldometer, по состоянию на 6 апреля в Испании зафиксировали 135 032 случаев заражения COVID-19 и 13 055 смертей. Еще более 40 тыс. человек выздоровели.



Как сообщал Укринформ, в Испании за последние сутки зафиксировано 637 смертей от коронавируса, что является наименьшим количеством летальных случаев за один день с 24 марта.



По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по всему миру составляет 1 284 754 – в том числе 70 320 летальных случаев, 271 731 человек выздоровел.

