Стоит ли ставить на автомобиль ГБО: преимущества и недостатки

Установка газобаллонного оборудования на автомобиль актуальна в связи с постоянно растущими ценами на бензин, но всегда ли оправдано использование ГБО? Это один из самых спорных вопросов для автолюбителей.

Агитировать за одну из сторон не будем, мы просто расскажем об основных плюсах и минусах использования газового оборудования относительно бензиновых и дизельных двигателей.

Факторы в пользу использования ГБО

Установка газобаллонного оборудования на автомобиль актуальна в связи с постоянно растущими ценами на бензин, но всегда ли оправдано использование ГБО? Это один из самых спорных вопросов для автолюбителей.

Агитировать за одну из сторон не будем, мы просто расскажем об основных плюсах и минусах использования газового оборудования относительно бензиновых и дизельных двигателей.

Факторы в пользу использования ГБО

Устанока ГБО на автомобиль имеет следующие преимущества перед другими топливами, такими как бензин и дизель:

Газ испаряется лучше, чем бензин. Газ – это высокооктановое топливо с количеством октанов (около 105). В результате, при различных режимах работы, не возникает детонации и происходит значительное уменьшение количества отработанных газов. Меньше загрязняется масло. В результате чего оно не теряет своих свойств. Газ не содержит таких веществ как сера и свинец, которые негативно влияют на детали катализатора и камеру сгорания. Не образуется нагар на свечах зажигания. Увеличивается длительность эксплуатации двигателя, откладывая капремонт и экономя владельцу автомобиля средства.

Недостатки использования ГБО на транспортном средстве

Среди недостатков установки ГБО стоит отметить:

в холодное время запустить систему на газе намного труднее чем систему на бензине или дизеле;

приблизительно 7%-е уменьшение мощности двигателя;

уменьшение свободного места в багажнике;

увеличение общей массы авто на порядка 25-30 килограмм;

высокая стоимость оборудования;

вложение сил, времени, денег в оформление разрешительных документов.

В каких случаях целесообразно устанавливать ГБО на авто?

Выгодно переоборудовать машину под газ в случаях, если автомобиль используется повседневно на большие расстояния. Если автомобиль часто простаивает в гараже, газовое оборудоввание окупится не быстро. Также стоит переоборудовать автомобиль, двигатель которого использует больше десяти литров топлива на 100 км пути.

Переоборудовать автомобиль не стоит, если:

Планируется в ближайшие три года смена транспортного средства;

Есть наличие на автомобиле гарантии от производителя. Переоборудование аннулирует гарантийное обслуживание.

Установка газа на авто — процесс довольно сложный, требующий специальных знаний и квалификации. Если вы все таки решились на переоборудование своего авто, произвести установку ГБО в Киеве нужно в специализированных автомастерских, которые можно найти здесь. Только на сертифицированных СТО мастера установят оборудование согласно стандартам качества и безопасности.

Безопасность

При правильной эксплуатации газобаллонного оборудования безопасности водителям и пассажирам ничего не грозит. Основное, за чем нужно следить, чтобы автомобиль не перегревался, так как температура окружающей среды влияет на уровень давления. Даже незначительное повышение температуры при полностью заправленном баллоне может резко увеличить давление. Однако в современных системах существует специальное устройство, которое перекрывает канал заправки. При заполненности баллона на 80 %, остальные 20 % служат паровой подушкой.

В случае утечки, газ менее опасный чем бензин. Утечку газа легко распознать. Появляется сильный запах, который трудно не почувствовать. А вот утечку бензина порой можно не заметить. При повреждении газовой магистрали подача газа останавливается мультиклапаном, а сам газовый баллон обладает высокой прочностью.

Расход топлива при использовании ГБО

Относительно расхода, все зависит от правильности установки и настройки оборудования. В результате установки газа расход топлива или соответствует бензиновому, или увеличивается на 10-20 %. Но несмотря на это удастся сэкономить средства на топливе, так как газ стоит на порядок ниже бензина и дизеля. Также расход зависит от сезона, стиля вождения, конструкции двигателя и модели ГБО.

Особенности ремонта газового оборудования

Диагностику и ремонт ГБО следует делать регулярно. Рассмотрим по порядку на что следует обращать внимание.

Диагностику ГБО делают как минимум каждый раз при замене фильтров. Во время технического обслуживания проверяется герметичность соединений, работа двигателя. Работа на разных видах топлива не должна отличаться. Газовые баллоны. Во время ТО проверяется крепления баллона, со временем крепления ослабевают. Целостность электропроводки. Во время эксплуатации автомобиля проводка газового блока может повредиться, что может привести к выходу из строя всей газовой системы.

При планировании ремонта ГБО следует обратить внимание на компетентность и репутацию СТО. Для диагностики и ремонта оборудования рекомендуем выбирать только надежные и проверенные СТО, которые выполняют работу на профессиональном уровне и в кратчайшие сроки.

Устанока ГБО на автомобиль имеет следующие преимущества перед другими топливами, такими как бензин и дизель:

Газ испаряется лучше, чем бензин. Газ – это высокооктановое топливо с количеством октанов (около 105). В результате, при различных режимах работы, не возникает детонации и происходит значительное уменьшение количества отработанных газов. Меньше загрязняется масло. В результате чего оно не теряет своих свойств. Газ не содержит таких веществ как сера и свинец, которые негативно влияют на детали катализатора и камеру сгорания. Не образуется нагар на свечах зажигания. Увеличивается длительность эксплуатации двигателя, откладывая капремонт и экономя владельцу автомобиля средства.

Недостатки использования ГБО на транспортном средстве

Среди недостатков установки ГБО стоит отметить:

в холодное время запустить систему на газе намного труднее чем систему на бензине или дизеле;

приблизительно 7%-е уменьшение мощности двигателя;

уменьшение свободного места в багажнике;

увеличение общей массы авто на порядка 25-30 килограмм;

высокая стоимость оборудования;

вложение сил, времени, денег в оформление разрешительных документов.

В каких случаях целесообразно устанавливать ГБО на авто?

Выгодно переоборудовать машину под газ в случаях, если автомобиль используется повседневно на большие расстояния. Если автомобиль часто простаивает в гараже, газовое оборудоввание окупится не быстро. Также стоит переоборудовать автомобиль, двигатель которого использует больше десяти литров топлива на 100 км пути.

Переоборудовать автомобиль не стоит, если:

Планируется в ближайшие три года смена транспортного средства;

Есть наличие на автомобиле гарантии от производителя. Переоборудование аннулирует гарантийное обслуживание.

Установка газа на авто — процесс довольно сложный, требующий специальных знаний и квалификации. Если вы все таки решились на переоборудование своего авто, произвести установку ГБО в Киеве нужно в специализированных автомастерских, которые можно найти здесь. Только на сертифицированных СТО мастера установят оборудование согласно стандартам качества и безопасности.

Безопасность

При правильной эксплуатации газобаллонного оборудования безопасности водителям и пассажирам ничего не грозит. Основное, за чем нужно следить, чтобы автомобиль не перегревался, так как температура окружающей среды влияет на уровень давления. Даже незначительное повышение температуры при полностью заправленном баллоне может резко увеличить давление. Однако в современных системах существует специальное устройство, которое перекрывает канал заправки. При заполненности баллона на 80 %, остальные 20 % служат паровой подушкой.

В случае утечки, газ менее опасный чем бензин. Утечку газа легко распознать. Появляется сильный запах, который трудно не почувствовать. А вот утечку бензина порой можно не заметить. При повреждении газовой магистрали подача газа останавливается мультиклапаном, а сам газовый баллон обладает высокой прочностью.

Расход топлива при использовании ГБО

Относительно расхода, все зависит от правильности установки и настройки оборудования. В результате установки газа расход топлива или соответствует бензиновому, или увеличивается на 10-20 %. Но несмотря на это удастся сэкономить средства на топливе, так как газ стоит на порядок ниже бензина и дизеля. Также расход зависит от сезона, стиля вождения, конструкции двигателя и модели ГБО.

Особенности ремонта газового оборудования

Диагностику и ремонт ГБО следует делать регулярно. Рассмотрим по порядку на что следует обращать внимание.

Диагностику ГБО делают как минимум каждый раз при замене фильтров. Во время технического обслуживания проверяется герметичность соединений, работа двигателя. Работа на разных видах топлива не должна отличаться. Газовые баллоны. Во время ТО проверяется крепления баллона, со временем крепления ослабевают. Целостность электропроводки. Во время эксплуатации автомобиля проводка газового блока может повредиться, что может привести к выходу из строя всей газовой системы.

При планировании ремонта ГБО следует обратить внимание на компетентность и репутацию СТО. Для диагностики и ремонта оборудования рекомендуем выбирать только надежные и проверенные СТО, которые выполняют работу на профессиональном уровне и в кратчайшие сроки.