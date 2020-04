Том Холланд принял участие в челлендже — надеть футболку, стоя на руках

В интернете стал набирать популярность челлендж, где нужно надеть футболку, стоя на руках. К челленджу присоединились голливудские актеры. Посмотрите, например, как надевает футболку в стойке на руках звезда нового «Человека-паука» Том Холланд.









Как и положено в челленджах, 23-летний Холланд бросил вызов своим коллегам, среди которых 39-летний Джейк Джилленхол, с которым они вместе снимались в новом «Человеке-пауке», и Дедпул — 43-летний Райан Рейнольдс.



Джилленхол справился с челленджем без особых затруднений.





Unlike Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal completed Tom Holland's fitness challenge But he took his breathing audio out 😂 (via jakegyllenhaal | IG) pic.twitter.com/3LvjoccacJ

Ryan Reynolds gives a very appropriate response after being tagged in Tom Holland's strenuous IG fitness challenge 😬



(via @VancityReynolds) pic.twitter.com/m792TGd1vD