Эксперты провели исследование феномена леворукости

Сотрудники Национального и Каподистрийского университетов Афин, Оксфордского университета, Бристольского университета, Рурского университета в Бохуме и Университета Святого Андрея провели самое масштабное на сегодняшний день исследование леворукости, передает Medical Express.



В общей сложности ученые исследовали более 2 миллионов человек. Они использовали результаты различных экспериментов, где добровольцам требовалось выполнять задания руками. Оказалось, леворукость имеет показатели распространения от 9,34% до 18,1%. Средняя общая оценка - 10,6%.



Обычно леворукость или праворукость определяется тем, какой рукой человек пишет. Тем не менее, в рамках текущего исследования учитывался тот факт, что около 9% людей используют разные руки для разных задач. Это позволило максимально повысить точность исследования.



Эксперты подчеркивают: леворукость и праворукость - эволюционный вопрос. Например, утверждается, что праворукость наряду со способностью создавать и использовать инструменты, использовать язык и демонстрировать функциональную и анатомическую мозговую специализацию, является характеристикой, характерной именно для людей.

