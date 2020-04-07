Франция еще не достигла пика эпидемии COVID-19 - глава Минздрава

Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран.



"Это еще вовсе не конец. Мы не достигли пика эпидемии", - заявил Веран в эфире телеканала BFM TV.



"Мы все еще находимся на стадии ухудшения ситуация", - добавил министр.



Веран призвал по-прежнему придерживаться мер, призванных помочь в борьбе с распространением заболевания, поскольку только с их помощью можно сдержать обострение эпидемии COVID-19.



По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

