МОЗ дало советы, как правильно ходить в магазин во время карантина
Минздрав рекомендует украинцам разбить процесс совершения закупок во время карантина на три этапа: подготовку, поход в магазин и возвращение, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В рамках каждого из них стоит соблюдать несколько простых правил.
Подготовка:
• Избегать часа пик
• Надевать маску
• Носить с собой средство для дезинфекции
• Ходить в магазин без детей
Поход:
• Держать дистанцию 1,5 - 2 метра
• Не опустошать магазинные полки
• Оплачивать покупки при помощи Apple или Google Pay
Возвращение:
• Мыть руки после возвращения домой
• Не мыть продукты мылом
• Утилизировать пакеты
• Дезинфицировать место, на котором стояли пакеты
Источник: Корреспондент
13:28