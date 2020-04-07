МОЗ дало советы, как правильно ходить в магазин во время карантина

Минздрав рекомендует украинцам разбить процесс совершения закупок во время карантина на три этапа: подготовку, поход в магазин и возвращение, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.



В рамках каждого из них стоит соблюдать несколько простых правил.



Подготовка:

• Избегать часа пик

• Надевать маску

• Носить с собой средство для дезинфекции

• Ходить в магазин без детей



Поход:

• Держать дистанцию 1,5 - 2 метра

• Не опустошать магазинные полки

• Оплачивать покупки при помощи Apple или Google Pay



Возвращение:

• Мыть руки после возвращения домой

• Не мыть продукты мылом

• Утилизировать пакеты

• Дезинфицировать место, на котором стояли пакеты

