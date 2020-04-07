Меркель исключает возможность ослабления карантина в Германии до 19 апреля

ермания сохранит ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, по меньшей мере до 19 апреля. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на DW.



При этом Меркель отметила, что федеральное правительство размышляет над тем, как впоследствии будут выглядеть возможные послабления, которые будут вводиться пошагово. Однако она не хотела бы сейчас называть предполагаемую дату, подчеркнула канцлер.



Меркель объясняет, что хуже будет, если власть введет ослабление, а затем снова будет вынуждена отменить их из-за увеличения количества смертей.



"Сегодня еще не время", - сказала Меркель, имея в виду начинать ли публичную дискуссию об ослаблении карантина.



По ее словам, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией нужно снизить до предела, при котором можно быть уверенными в том, что система здравоохранения не будет перегруженной.

