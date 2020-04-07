Италия вводит план помощи бизнесу на 400 млрд евро

Власти Италии приняли решение о новом пакете экономических мер в помощь бизнесу на сумму 400 миллиардов евро. Он включает в себя ужесточение правил по борьбе против поглощения и государственные гарантии на ссуды и инвестиции бизнесу. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции вечером в понедельник, 6 апреля, сообщает Politico.



"С помощью указа, который мы только что приняли, мы даем немедленную ликвидность в размере 400 миллиардов евро нашим предприятиям, будь то малый, средний или крупный бизнес", - сказал Конте.



Министр финансов Роберто Гуалтьери, Рим будет гарантировать до 90% кредитов предприятиям на сумму 200 миллиардов евро через государственное экспортно-кредитное агентство SACE. Дополнительные 200 миллиардов евро были выделены для гарантии на поддержку экспорта.



В то же время компаниям, которые пользуются гарантированными государством кредитами, не позволят распределять дивиденды между акционерами.



Гуалтьери заявил, что новая система гарантий заработает "в ближайшие дни".



Указ также расширяет сферу применения существующих инструментов проверки инвестиций для защиты стратегических предприятий от иностранных поглощений.



Конте отметил, что полномочия по мониторингу иностранных поглощений будут распространены на такие секторы, как банковское дело, страхование, энергетика, транспорт, водоснабжение, здравоохранение, безопасность пищевых продуктов, искусственный интеллект и робототехника.

