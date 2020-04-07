США вышли из соглашения по Луне и заявили о своем праве на добычу ресурсов на спутнике

Президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому американские власти больше не признают Луну всеобщим достоянием человечества и выходят из Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятого резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.



Указ Трампа появился на странице Белого Дома во вторник, 7 апреля.



В связи с этим США заявили о своем праве добывать и использовать ресурсы спутника Земли так, как считают нужным. Причиной появления неординарного указа Трампа стало то, что в ближайшее время должна начаться программа США по освоению Луны и Марса, для которой потребуется добывать ресурсы в том числе и на Луне.



Указом же Трампа подчеркивается, что США в юридическом и физическом аспектах смотрят на космос как на "уникальную область человеческой деятельности", а не глобальное достояние всего человечества. А потому американцы "должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством".



Вашингтон также будет поощрять государственно-частное использование и восстановление ресурсов в космическом пространстве.



Однако с этой позицией американцев не согласились в России. Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что попытки захватить территории других планет не могут настроить государства на плодотворное взаимодействие.



"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - сказал он.



Савельев напомнил, что в истории уже были такие примеры, когда одна страна решила захватывать территории в своих интересах.

