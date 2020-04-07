Лукашенко: в Беларуси катастрофы с коронавирусом нет

В Беларуси по состоянию на вторник госпитализированы 794 человека с новым коронавирусом COVID-2019, сообщил президент республики Александр Лукашенко.



"У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет", - сказал Лукашенко на совещании в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.



"Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать", - добавил он.



"Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется", - сказал Лукашенко, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом.



Он заявил, что ситуация с коронавирусом помогла встряхнуть систему здравоохранения и обнаружить в ней некоторые проблемы. "Я вижу узкие места в нашей системе здравоохранения, но я с вас спрошу, когда этот психоз закончится и когда уйдут эти болезни", - сказал Лукашенко.



Кроме того, он отметил, что из-за распространения коронавируса отмечается приток врачей смежных специальностей в инфекционные больницы. "Врачи, которые непосредственно работают с пациентами, поступившими с коронавирусной инфекций, в достаточной степени защищены. А в онкологии которые работают, с сердечно-сосудистыми... Туда тоже поступают люди с вирусами. И оттуда у нас, хоть немного, но приток врачей в инфекционках появился", - заявил Лукашенко.



"Слава богу, что не умирают (заболевшие врачи - ИФ), спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя", - подчеркнул президент.



Лукашенко поручил главе Минздрава Владимиру Каранику принять меры по защите врачей от коронавируса.



По информации Минздрава, в стране на стационарном лечении находилось 634 человека с коронавирусом. За сутки прирост составил 160 человек.

