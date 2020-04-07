В США разработали вакцину против COVID-19 в виде пластыря

Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга (США) создали первый прототип вакцины против нового коронавируса в виде микроигольного пластыря, помещающегося на кончике пальца. Результаты испытания нового вида вакцины на мышах опубликованы в журнале EBioMedicine.



Исследователи объявили об успешном тестировании новой формы вакцины против вируса SARS-CoV-2. Вакцина на основе вирусного антигена доставляется в кожу с помощью микроигл, расположенных на поверхности пластыря размером с кончик пальца. Микроигольный пластырь, внешне похожий на "липучку", содержит 400 крошечных микроигл из сахаров и белков, которые полностью растворяются, не оставляя следов.



Результаты исследования на мышах показали, что при такой форме подачи вакцины у животных через две недели вырабатывались антитела, специфичные к SARS-CoV-2, в количествах, которые считаются достаточными для нейтрализации вируса.



По словам исследователей, такие пластыри могут быть быстро изготовлены в промышленных масштабах, и их не нужно держать в холоде во время хранения или транспортировки. Это большое преимущество перед традиционной формой вакцины. Важно и то, что вакцина с микроиглами сохраняет свою эффективность даже после тщательной стерилизации гамма-излучением, что очень важно для создания продукта, пригодного для использования на людях.



"При разработке мы взяли за основу метод "царапины", используемый для доставки на кожу вакцины против оспы, но в его высокотехнологичной версии, которая более эффективна и удобна для пациента. И это на самом деле безболезненно", - сообщил один из руководителей исследования Луи Фало, профессор дерматологии в Медицинской школе Питтсбурга.



В отличие от тестируемых сейчас в разных странах мРНК-вакцин, принцип которых основан на введении фрагментов РНК вируса, обладающих информацией о структуре белков, на которые должен отреагировать иммунитет человека, вакцина, получившая название "PittCoVacc" (Pittsburgh Coronavirus Vaccine), работает так же, как прививка от гриппа: путем введения в организм кусочков самого вирусного белка, сделанного в лаборатории.



Исследователи смогли действовать быстро, потому что у них уже был опыт, полученный во время предыдущих эпидемий коронавирусов SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году.



"Эти два вируса, которые тесно связаны с SARS-CoV-2, учат нас, что для индукции иммунитета против вируса важен определенный белок, называемый спайк-белок. Мы точно знали, где искать средство борьбы с новым вирусом" - рассказал второй руководитель исследования Андреа Гамботто.



Прежде чем приступить к испытаниям на людях, исследователи в настоящее время подают заявку на получение разрешения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.



"Тестирование на пациентах обычно требует по крайней мере года, а возможно, и больше", - говорит Фало.



При этом он отметил, что эта конкретная ситуация отличается от всего, что ученые когда-либо видели, поэтому они сейчас точно не знают, сколько времени займет процесс клинической разработки.

