Названа средняя стоимость гектара украинской земли

Средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория составит 40-60 тыс. грн за гектар, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, пишет Главком.



Законом предусмотрена минимальная граница: это нормативно-денежная оценка, которая составляет 28 тыс. грн за га.



"По нашим оценкам, средняя цена составит от 40 тыс. до 60 тыс. грн за га", - отметил Высоцкий.



По его мнению, мировой экономический кризис сильного влияния на цену земли иметь не будет.



"Мы говорим о сельскохозяйственной земле, которая используется для выращивания продуктов питания. На продукты спрос всегда будет, соответственно, доходность сохранится", - сказал чиновник.



Также он отметил, ссылаясь на практику других стран, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка.



"Стоимость земли зависит от либеральности рынка. Поскольку первый этап у нас довольно консервативный, то в первые 2,5 года рост цены за гектар будет незначительным. После же открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года, в следующие пять лет земля будет дорожать примерно на 10-15% в год", - заявил замминистра.

