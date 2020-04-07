Ближайшие дни в Украине будут теплыми

В ближайшие сутки, 8 апреля, в Украине осадков не ожидается, малооблачная погода обусловит ночью интенсивное охлаждение воздуха до заморозков, днем – прогрев, сообщает Укргидрометцентр. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине на поверхности почвы заморозки 0-5°, в восточных и Запорожской областях заморозки на почве и в воздухе 0-5°; температура днем 15-20° тепла, в юго-восточных областях 12-17°.



В Киеве - без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 17-19° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 26,3 градусов тепла в 1975 году, а самая низкая - ночью на отметке 6,5 градусов мороза в 1944 году.



В четверг, 9 апреля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла; днём 15-20°.



В Киеве 9 апреля - без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла; днем 17-19°.

