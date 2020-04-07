Феномен Николаевской области будет подробно рассмотрен - Ляшко

В Министерстве здравоохранения Украины намерены рассмотреть вопрос, почему в Николаевской области пока нет подтвержденных случаев COVID-19.



«У нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всем вирусологическим лабораториям. Поэтому феномен Николаевской области будет также подробно рассмотрен, почему там не зарегистрированы случаи (Covid-19 – ИФ). Реальная ли это картина, или же у нас есть нарушения алгоритмов», - сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге во вторник.



Он отметил, что как только Минздрав будет иметь подтвержденную информацию по этому поводу, она будет обнародована.



Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине подтверждены 1462 случая COVID-19 во всех областях, кроме Николаевской области.

