Украина готова проводить 30 тыс. ПЦР-тестов в неделю - Ляшко
В вирусологических лабораториях Украина готова проводить до 30 тыс. тестирований в неделю методом ПЦР-исследования, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
"Украина имеет возможности расширить тестирование до 80 тыс. тестов в неделю",- добавил он.
По словам Ляшко, в настоящее время тестируется около 1,5 тыс. образцов в день.
"Мы смотрим загруженность вирусологических лабораторий, сегодня они не загружены на 100%. От этого просматриваем алгоритм доставки и исследования образцов", - добавил Ляшко.
Источник: Интерфакс-Украина
17:02