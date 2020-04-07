Украина готова проводить 30 тыс. ПЦР-тестов в неделю - Ляшко

В вирусологических лабораториях Украина готова проводить до 30 тыс. тестирований в неделю методом ПЦР-исследования, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.



"Украина имеет возможности расширить тестирование до 80 тыс. тестов в неделю",- добавил он.



По словам Ляшко, в настоящее время тестируется около 1,5 тыс. образцов в день.



"Мы смотрим загруженность вирусологических лабораторий, сегодня они не загружены на 100%. От этого просматриваем алгоритм доставки и исследования образцов", - добавил Ляшко.

