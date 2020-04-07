В Британии сожгли два десятка вышек 5G из-за фейка о коронавирусе

В Великобритании сожгли уже не менее 20 вышек разных мобильных операторов из-за слухов, что технология мобильной связи 5G способствует распространению коронавируса.



Об этом сообщает The Guardian.



"По меньшей мере 20 вышек мобильной связи по всей Великобритании были подожжены или изуродованы под влиянием необоснованных теорий, связывающих распространение коронавируса с сетью 5G", - сообщили правительственные источники.



Недавно в британских социальных сетях стала популярной теория о том, что работа сетей 5G влияет на иммунитет человека, из-за чего люди становятся уязвимыми к коронавирусной инфекции.



Пострадали даже те вышки, где было оборудование для 3G и 4G.



Как сообщалось, по состоянию на утро 7 апреля в мире всего зафиксировано почти 1,35 млн случаев инфицирования COVID-19, из них 75 тысяч человек умерли, более 285 тысяч выздоровели. В Британии на сегодняшний день подтверждены 51608 случаев коронавируса.

