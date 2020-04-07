Нафтогаз готовит Газпрому "вопросы" на $17 млрд

Нафтогаз может предъявить Газпрому дополнительные "вопросы" на сумму $17,3 млрд. Об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко, комментируя информацию СМИ о его возможном уходе из холдинга.



"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому еще на сумму $17,3 млрд. В случае согласования - впереди также много работы", - сообщил он.



Витренко отметил, что в настоящее время среди главных задач Нафтогаза - контроль за исполнением нового транзитного контракта с Газпромом и за тем, чтобы он "не сорвался".



"Что касается Отто Ватерландера, якобы по инициативе которого "мне ищут замену", то у нас прекрасные отношения. И собственно вместе с ним мы два года назад разрабатывали программу трансформации Нафтогаза, которую нужно воплотить в жизнь, чем сейчас и занимается Отто", - написал Витренко.

